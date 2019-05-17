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17 мая 2019 г. 22:45
Общество
Текст: Артем Локалов

Где это видано?

Тест про самые известные экспонаты музеев России в Международный день музеев
Темы дня:
#журнал Родина
#музеи
#тесты