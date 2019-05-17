В Екатеринбурге - волнения из-за решения строить Екатерининский храм в сквере возле Театра драмы. Прежний собор почти 90 лет назад взорвали большевики, но находился он в другом месте
9 мая в Москве в шествии Бессмертного полка участники пойдут с портретами героев, которые участвовали в движении сопротивления против нацистов
Владимир Путин подписал указ о награждении целого ряда деятелей культуры государственными наградами. Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награждена художественный руководитель "Вивальди-Оркестра" Светлана Безродная
Городец - райцентр Нижегородской области, в котором проживают чуть более тридцати тысяч человек. Зато ежегодно сюда приезжают свыше шестисот тысяч туристов. Чем он их прельщает? Ответ знает Николай Поляков - чиновник по должности и коллекционер по призванию
"Белой даче", как называл свой ялтинский дом Антон Чехов, в этом году 120 лет. Что происходит с домом сейчас и верна ли информация, что он в плачевном состоянии? Спецкор "Родины" увидел все своими глазами
В Архангельском краеведческом музее открылась фотовыставка, посвященная строительству традиционного поморского промыслового судна - карбаса
Тест "Родины" с дюжиной слов из "Толкового словаря живого великорусского языка", который всю жизнь составлял сын датчанина Владимир Иванович Даль
Тест "Родины" в Международный день левши. Этот неофициальный праздник отмечается с 1992 года по инициативе Британского клуба левшей. Русский левша из повести Николая Лескова, кстати, в Англии оставаться не захотел...
15 мая 1848 года - 170 лет назад - родился Виктор Васнецов, замечательный русский художник. Его произведения известны каждому. Какое любимое у вас?