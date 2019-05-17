Истребитель F-16 врезался в здание в Калифорнии

#BREAKING image from inside a warehouse near March Air Reserve Base where a fighter jet crashed this afternoon Courtesy: Jeff Schoffstall pic.twitter.com/OJa0WBRMnM — Rob McMillan (@abc7robmcmillan) 16 мая 2019 г.

Истребитель F-16, возвращающийся на авиабазу, потерпел крушение и врезался в здание в пригороде Лос-Анджелеса. Пилот успел катапультироваться, сообщает Los Angeles Times.

Авария случилась около 15:45 по местному времени. Пилот успел сообщить о проблемах с гидравлической системой самолета. Истребитель упал на крышу нежилого здания в городе Риверсайд неподалеку от авиабазы Марч Эйр. Крушение самолета закончилось пожаром: к счастью, никто из людей не погиб.

Пилот был доставлен в больницу вместе с несколькими людьми, находившимися вблизи места крушения: все они получили травмы, не угрожающие жизни.

Это далеко не первая авария с F-16: в начале года во время учений в Нидерландах истребитель буквально подстрелил сам себя. Обошлось без жертв: пилот смог посадить самолет на авиабазе.