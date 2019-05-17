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Комик Крис Рок снимет продолжение хоррор-франшизы "Пила"

Новости
    17.05.2019, 13:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новость, которую надо перечитать пару-тройку раз, потирая глаз: 54-летний темнокожий американский комик, актер, режиссер, сценарист, продюсер и лауреат Крис Рок "освежит" одну из самых известных хорор-франшиз - "Пилу". Без шуток.

Во всяком случае, такими данными располагает издание Variety, уточняя, что когда Рок изложил на студии Lionsgate свое видение новой истории в рамках "Пилы" - "в холодящих душу деталях", - все там пришли в восторг.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом отмечено, что комик - большой фанат серии, напряженно следящий за ней с момента выхода самого первого фильма. Поэтому он страшно взволнован возможностью приложиться с культу.

Пообещав "бережное и благоговейное" отношение к первоисточнику. При этом на студии дополняют, что это, в то же время, будет и "оригинальный взгляд".

Режиссер - Даррен Линн Босман, продюсеры - Марк Бург, Орен Коулс, Джеймс Ван.

Сценарий пишут - на основе сюжета Рока - Джош Столберг и Пит Голдфингер. Все эти люди (кроме Рока) уже трудились над предыдущими сегментами проекта.

Премьера новой картины, уже девятой в серии, обещана на 23 октября 2020 года.

"Пила 8" вышла в 2017 году. Наша рецензия - здесь.

Криса Рока мы знаем, в частности, как одного из создателей сериала "Все ненавидят Криса", по озвучке зебры Марти в мультфильмах линейки "Мадагаскар" и по "Догме".

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