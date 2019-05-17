18 мая в Москве пройдет очередная "Ночь музеев", в которой традиционно принимают участие большинство выставочных залов, галерей и музеев города: многие из них готовят специальные культурно-образовательные программы и будут открыты с утра до позднего вечера.

Государственный музей Востока

В Главном здании Музея Востока будут открыты постоянные и временные экспозиции, в частности, доехавшая до Москвы выставка японских кукол "Под ветвями цветущей сакуры. Куклы Оно Хацуко", "Икебана. Весеннее настроение", "Тамга. Миля Гатауллина, Роза Хуснутдинова", а также выставка одного экспоната "Аромат времени. Классика в современном кимоно". Также сотрудники музея подготовили специальные экскурсии "Сказки, мифы и легенды Востока" и "Мир иллюзии и красоты. Театр на Востоке". Тех, кто придет в музей ближе к вечеру, ждут концерты этнической перкуссии "AfroDrum" и специальный мастер-класс игры на барабанах. Отдельным бонусом станет мини-рассказ первого заместителя генерального директора музея Татьяны Метакса о своих любимых экспонатах. В павильоне музея Востока на ВДНХ (№ 13) можно будет познакомиться с масштабной экспозицией "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ" и присоединиться к экскурсиям о жизни и творчестве Николая и Святослава Рерихов.

Институт русского реалистического искусства

Двери музея будут открыты для посетителей с 11 утра до 12 ночи. Среди основных событий - три обзорные экскурсии (13-00, 16-00 и 22-00) по открывшейся этой весной выставке "Пора разобраться! Архив Александра Каменского. Художники и критики", которая содержит уникальный документальный архив художественно-политической жизни нашей страны 1950-х-1990-х годов и представляет работы таких художников той эпохи, как Марк Шагал, Мартирос Сарьян, Сергей Конёнков, Роберт Фальк, Владимир Фаворский и многих других. В рамках той же экспозиции пройдут два мастер-класса, рассказывающих о процессе создания архивов.

Еще одним уникальным событием станет экскурсия на жестовом языке по основным экспозициям для глухих и слабослышащих людей - она начнется в 14-00 и будет длиться полтора часа.

Мультимедиа Арт Музей, Москва

Среди специальных программ МАММ - видеоарт-дайджест Школы Родченко, мастер-классы для детей, в ходе которых они будут создавать свои собственные произведения искусства, диджей-сет Moa Pillar одного из перспективных представителей электронного музыкального направления Федора Переверзева и концерт Rosemary Loves a Blackberry, представляющий собой аудиовизуальный проект московской художницы и музыканта Дианы Буркот.

Государственная Третьяковская галерея

В Лаврушинском переулке, 10, в залах 29-30 в рамках "Ночи музеев" состоится открытие выставки "Скульптор Анна Голубкина", посвященной скульптору Анне Семеновной Голубктиной (1864-1927), творчество которой символизирует расцвет русского пластического искусства начала ХХ века. В здании Новой Третьяковки на Крымском Валу состоится открытие новых творческих мастерских для детей и взрослых, включающих занятия по живописи, графике, скульптуре, фотографии, инсталляции и мультимедиа.

Еще одна интересная инициатива Третьяковки, организованная совместно с ВТБ - велосипеды с тематическими чехлами #ЕдуНаРепина #ВместесВТБ, которые появятся в доступных в прокатных пунктах города. Нашедшие такие велосипеды и сфотографировавшиеся вместе с ними на фоне Новой Третьяковки, смогут в дальнейшем обменять чехлы на два билета на выставку Репина - при условии публикации фото в соцсетях с указанием хештегов. Подробности акции можно будет узнать у стойки администрации в Новой Третьяковке 22 и 23 мая с 17:00 до 18:00.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

В ГМИИ им. А.С.Пушкина главным событием станет премьера проекта "Танец в музее" - представленный в главном здании перформанс "Барокко-бит" театра "Балет Москва". "Танец в музее" включает в себя серию спектаклей, поставленных специально для музейных пространств. Первым станет созданный и адаптированный для Пушкинского музея "Барокко-бит", показывающий эпоху барокко сквозь призму современности.

Помимо этого, в музее пройдут ставшие традиционным экскурсии по основной экспозиции главного здания, которые проведут участники Клуба юных искусствоведов (КЮИ), а также специальная инклюзивная программа: экскурсия на жестовом языке о шедеврах из собрания музея для глухих и слабослышащих посетителей, а также экскурсия по выставке "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" для людей с проблемами зрения - с использованием тактильных макетов. Время проведения "Ночи музеев" - с 18-00 до 23-00.