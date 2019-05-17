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17.05.2019 14:04
Проект: Пресс-релизы

"Норникель" принял участие в Петербургском международном юридическом форуме

Компания приняла участие в IX Петербургском международном юридическом форуме, который является ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов в сфере законодательства. Компанию на форуме представляет статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков.

Топ-менеджер "Норникеля" выступил перед участниками форума на сессии "ГЧП как инструмент развития инфраструктуры: в поисках баланса между законодательством и интересами инвестора", на которой велось обсуждение разрабатываемых государством законов по поддержке инвестиционных проектов.

Вице-президент "Норникеля" отметил: государство и крупный частный бизнес ведут конструктивный диалог для создания максимально комфортных условий инвесторам внутри страны. В том числе, в рамках государственно-частного партнерства. Примером эффективного сотрудничества являются реализованные на условиях ГЧП проекты "Норникеля": построенная при создании Быстринского ГОКа в Чите дорожная инфраструктура, реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. 

Немаловажным фактором для реализации долгосрочных инвестиционных проектов является стабильность условий ведения бизнеса. И в первую очередь, это касается неизменности налоговых, бюджетных и тарифных правил. В этой связи, как заявил Дмитрий Пристансков, при реализации инвестпроектов требуется учесть ряд важных факторов. Во-первых, необходимо ввести налоговый вычет для инвесторов; во-вторых, требуются налоговые льготы в отношении объектов социнфраструктуры, которые построены бизнесом и находятся на балансе компаний.

Топ-менеджер компании также отметил: для крупных инвестпроектов, имеющих важное государственное значение, решение о предоставлении господдержки логично принимать на федеральном уровне. 

При этом, как подчеркнул Дмитрий Пристансков, на законодательном уровне не предусмотрен механизм поддержки крупных экологических проектов. То есть, тех проектов, которые не направлены на извлечение прибыли, но имеют, при этом, важное государственное значение. Топ-менеджер "Норникеля" выразил надежду, что данный пробел будет ликвидирован.

В данный момент государство разрабатывает законопроекты о поощрении и защите капиталовложений. Подготовлен законопроект о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.

IX Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 мая.  Его участники, в рамках деловой программы, обсудят планируемые изменения законодательства и применение международного права в РФ.

Пресс-релиз предоставлен ГМК "Норильский Никель"

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