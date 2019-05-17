Обновленный ЗРК "Сосна" покажут на "Армии-2019"

Новую модификацию ЗРК ближнего радиуса действия "Сосна" можно будет увидеть на выставке "Армия-2019".

Зенитно-ракетный комплекс "Сосна" обзавелся новым гусеничным шасси. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора холдинга "Высокоточные комплексы" Сергей Михайлов.

Он также добавил, что в будущем ЗРК можно будет "поставить на колесный автомобиль".

Напомним, недавно комплекс "Сосна" успешно прошел государственные испытания.

И, как ранее сообщил РИА Новости управляющий директор предприятия, теперь началась подготовка к принятию ЗРК на вооружение. По его словам, "Сосну" отличает рекордная дальность поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.

В перспективе "Сосна" должна полность заменить ЗРК "Стрела".

Справка "РГ"

Новейший ЗРК "Сосна" является глубоко модернизированной версией ЗРК "Стрела-10М3.

Разработка его началась в 1990-х годах в КБ точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана. Впервые представлен ЗРК "Сосна" был в 2013 году. Он оснащен оптико-электронной системой управления с лазерным наведением.

В арсенале ЗРК зенитная управляемая ракета "Сосна-Р", способная развивать скорость до 900 километров в час. Дальность поражения - 10 километров, высота - 5 километров.

ЗРК "Сосна" предназначен для защиты войск от нападений с воздуха, в том числе и на марше. Он может поражать самолеты, летящие со скоростью до 300 м/с, крылатые ракеты на скоростях до 250 м/с и вертолеты, разгоняющиеся до 100 м/с.