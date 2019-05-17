Пятая марина в мире получила награду "5 Gold Anchor Platinum Award"

Limassol Marina, первая кипрская гавань для яхт, оказывающая полный спектр услуг, была удостоена престижной награды 5 Gold Anchor Platinum Award, которая является высшим отличием лучших марин мира, обеспечивающих клиентов услугами и объектами исключительного уровня качества. Новость о награждении официально прозвучала на церемонии открытия Лимассольского Боут Шоу 2019, в присутствии правительственных чиновников, избранных гостей, яхтенных предпринимателей и представителей СМИ.

Эта Глобальная Программа, находящаяся под совместным управлением британской Ассоциации яхт-гаваней (TYHA) и австралийской Ассоциации яхтенной промышленности (MIA), ставит своей целью повышение стандартов гаваней для яхт по всему миру, которые предоставляют высококачественные услуги, ориентированные на клиента. Оценка включает в себя 89 отдельных критериев премии Gold Anchor, которые охватывают все сферы работы марин, с особым акцентом на технические объекты гавани, обслуживание клиентов и инфраструктуру. Таким образом, Программа помогает клиентам оценивать и выбирать гавани для яхт в соответствии со своими потребностями, одновременно способствуя постоянному усовершенствованию этой сферы бизнеса в целом.

Лимассол Марина, которая по результатам успешной оценки завоевала награду "5 Gold Anchor Platinum Award", стала пятой яхт-гаванью в мире, удостоенной этого престижного признания. Награда "5 Gold Anchor Platinum Award", бесспорно, служит лучшим доказательством выдающегося качества и превосходных консьерж-услуг яхт-курорта, а также непрерывной работы Лимассол Марины по поддержанию своих объектов и услуг на уровне высших стандартов. Выразив свою искреннюю благодарность за аккредитацию, Главный Исполнительный Директор Лимассол Марины, г-н Андреас Христодулидес, отметил усилия, которые команда яхт-курорта постоянно прикладывает к предоставлению услуг высшего качества в сфере яхтинга на Кипре. Г-н Христодулидес подчеркнул, что тот факт, что "мы стали одной из пяти марин мира, удостоенных этого отличия, усиливает наше стремление все выше поднимать уровень услуг, которые мы оказываем своим арендаторам, посетителям и гостям, а также наше намерение сделать Лимассол Марину эмблемой качества яхтинга на Кипре в глазах всего мира".

Теперь Лимассол Марина, которая последовательно стремится к совершенству, входит в элитную группу высоконадежных гаваней для яхт высокого уровня, что поднимает имидж Кипра в глобальном масштабе. Ранее, этот проект недвижимости на берегу моря уже получил такие престижные награды и признания как "5 Gold Anchor” и "Голубой Флаг", подтверждающие приверженность Лимассол Марины качеству услуг, заботе об окружающей среде и поддержанию стандартов наилучшей практики.

Для получения подробной информации, пожалуйста, посетите официальный сайт проекта: www.limassolmarina.ru

Материал предоставлен компанией Cybarco