Новости

Уралец отдал за долги машину жены, "не умеющей нормально ездить" 10:52
Задержан заместитель губернатора Ростовской области по ЖКХ 10:50
Названы самые хамские города России 10:45
Пятая марина в мире получила награду "5 Gold Anchor Platinum Award" 10:30
Ветинспекция прокомментировала ситуацию с псевдочумой птиц в Приморье 10:27
Все меры безопасности будут реализованы во время II Европейских игр 10:25
На Камчатке в лавовых пещерах обнаружили необычные сталактиты 10:25
Назван неожиданный способ избежать цирроза и рака печени 10:24
В Мурманске началось прощание с жертвами пожара в Шереметьево 10:19
Удар по бюрократии: Ford объявил о крупных сокращениях во всём мире 10:12
Прокуратура начала проверку после пожара в кемеровском автоцентре 10:04
С Патриарших украли знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" 09:53
Основатель Huawei рассказал, как справиться с запретом властей США 09:50
В Приамурье появился уникальный полигон для наведения мостов 09:50
Иркутянин заживо сжег соседа из-за флешки 09:44
В России изменились правила установления инвалидности 09:42
В Москве открылась выставка "Беларусь и белорусы" 09:40
Украина выдала фото польских евреев за депортацию крымских татар 09:32
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России 09:30
В Кемерове оштрафован "заминировавший" самолет житель Москвы 09:28
В Иркутской области депутата гордумы задержали за пьяную езду 09:20
Швеция - Россия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 09:07
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки 09:06
Циклон "закрыл" дорогу в трех селах Приморья 09:03
В Иркутской области в деревне сгорело 20 домов 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
21.05.2019 10:30
Проект: Пресс-релизы

Пятая марина в мире получила награду "5 Gold Anchor Platinum Award"

Фото: Предоставлено компанией Cybarco
Фото: Предоставлено компанией Cybarco

Limassol Marina, первая кипрская гавань для яхт, оказывающая полный спектр услуг, была удостоена престижной награды 5 Gold Anchor Platinum Award, которая является высшим отличием лучших марин мира, обеспечивающих клиентов услугами и объектами исключительного уровня качества. Новость о награждении официально прозвучала на церемонии открытия Лимассольского Боут Шоу 2019, в присутствии правительственных чиновников, избранных гостей, яхтенных предпринимателей и представителей СМИ.

Эта Глобальная Программа, находящаяся под совместным управлением британской Ассоциации яхт-гаваней (TYHA) и австралийской Ассоциации яхтенной промышленности (MIA), ставит своей целью повышение стандартов гаваней для яхт по всему миру, которые предоставляют высококачественные услуги, ориентированные на клиента. Оценка включает в себя 89 отдельных критериев премии Gold Anchor, которые охватывают все сферы работы марин, с особым акцентом на технические объекты гавани, обслуживание клиентов и инфраструктуру. Таким образом, Программа помогает клиентам оценивать и выбирать гавани для яхт в соответствии со своими потребностями, одновременно способствуя постоянному усовершенствованию этой сферы бизнеса в целом.

Лимассол Марина, которая по результатам успешной оценки завоевала награду "5 Gold Anchor Platinum Award", стала пятой яхт-гаванью в мире, удостоенной этого престижного признания. Награда "5 Gold Anchor Platinum Award", бесспорно, служит лучшим доказательством выдающегося качества и превосходных консьерж-услуг яхт-курорта, а также непрерывной работы Лимассол Марины по поддержанию своих объектов и услуг на уровне высших стандартов. Выразив свою искреннюю благодарность за аккредитацию, Главный Исполнительный Директор Лимассол Марины, г-н Андреас Христодулидес, отметил усилия, которые команда яхт-курорта постоянно прикладывает к предоставлению услуг высшего качества в сфере яхтинга на Кипре. Г-н Христодулидес подчеркнул, что тот факт, что "мы стали одной из пяти марин мира, удостоенных этого отличия, усиливает наше стремление все выше поднимать уровень услуг, которые мы оказываем своим арендаторам, посетителям и гостям, а также наше намерение сделать Лимассол Марину эмблемой качества яхтинга на Кипре в глазах всего мира".

Теперь Лимассол Марина, которая последовательно стремится к совершенству, входит в элитную группу высоконадежных гаваней для яхт высокого уровня, что поднимает имидж Кипра в глобальном масштабе. Ранее, этот проект недвижимости на берегу моря уже получил такие престижные награды и признания как "5 Gold Anchor” и "Голубой Флаг", подтверждающие приверженность Лимассол Марины качеству услуг, заботе об окружающей среде и поддержанию стандартов наилучшей практики.

Для получения подробной информации, пожалуйста, посетите официальный сайт проекта: www.limassolmarina.ru

Материал предоставлен компанией Cybarco  

Компании Пресс-релизы компаний
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России изменились правила установления инвалидности
Основатель Huawei рассказал, как справиться с запретом властей США
Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о языковом законе на Украине
Новые "Крокодилы" ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Зеленский подписал первый президентский указ