Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, где родился их первенец

Сын британского принца Гарри и его жены Меган Маркл, которого назвали Арчи, появился на свет в частном роддоме Portland Hospital в центре Лондона. Медучреждение принадлежит Американской госпитальной корпорации.

Родить в Portland Hospital - удовольствие не из дешевых. Стоимость родов варьируется от 15 тысяч до 500 тысяч фунтов стерлингов в зависимости от сроков пребывания, уровня палаты и требований будущей мамы. В меню заявлены блюда из лобстеров и шампанское. Известно, что герцогиня Сассекская пробыла там недолго - меньше суток.

Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор не первый член королевской семьи, родившийся в этом заведении. В свое время здесь появились на свет двоюродные сестры принца Гарри принцессы Беатрис и Эжени, внуки сестры королевы принцессы Маргарет.

О прибавлении в венценосной семье стало известно рано утром, 6 мая. Вес малыша составил 3,2 кг (7 фунтов и 3 унции). Мальчик является восьмым правнуком 93-летней королевы Елизаветы II и седьмым претендентом на британский трон после принца Уэльского Чарльза, принца Уильяма и его детей Джорджа, Шарлотты и Луи, а также после своего отца.