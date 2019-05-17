Пистолет "Удав" получил официальное имя

Межведомственная комиссия, признавшая новый 9-миллиметровый пистолет "Удав" годным к серийному производству, рекомендовала присвоить ему официальное наименование СП (самозарядный пистолет). Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе разработчика оружия, подмосковного ЦНИИТОЧМАШ.

Работа над оружием началась в 2014 году, спустя два года пистолет успешно прошел предварительные испытания, а в 2018-м - государственные. СП разработан под патроны повышенной мощности калибра 9х21 мм. Такие боеприпасы дают ему преимущество перед существующими образцами в поражении целей, защищенных во второму классу (бронежилет).

Специально для нового пистолета Новосибирский приборостроительный завод (как и ЦНИИТОЧМАШ, он входит в корпорацию "Ростех") создал лазерные целеуказатели видимого и инфракрасного спектра. Предусмотрена возможность установки приспособлений для бесшумной, беззвучной и беспламенной стрельбы, тактического фонаря.

Длина пистолета 210 миллиметров, ширина - 36. Снаряженная масса 800 граммов. Питание осуществляется двумя типами магазинов на 17 и 18 патронов. СП входит в состав боевой экипировки "Ратник".