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17.05.2019 13:42
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В Калуге наградили самую талантливую школу

16 мая глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов приветствовал участников гала-концерта конкурса-фестиваля детского художественного творчества "Лучики надежды - 2019".
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Вот уже 22 года воспитанники образовательных учреждений демонстрируют свои таланты и достижения, в этом году более 2500 детей и подростков соревновались в десяти номинациях, из них награды получили 1230. По условиям конкурса, образовательное учреждение, в котором самое большое количество учеников заняли призовые места, становится обладателем главного приза.

Фото: Калужская городская Дума
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В этом году высшую награду из рук Главы города Александра Иванова получила средняя общеобразовательная школа №46, ставшая победителем конкурса в четвертый раз.

"Всегда очень приятно наблюдать за тем, как этот конкурс открывает новые имена. Конечно, нельзя не отметить многолетний труд тех педагогов "Созвездия", которые были инициаторами данного конкурса-фестиваля: Елену Стеснягину, Елену Войтенко, Анну Афанасьевну Баскову и нынешнего директора Светлану Леонидовну Милютину. Сейчас масштаб "Лучиков надежды" расширился, уже свыше 80 образовательных учреждений принимают участие. Самая главная цель этого конкурса - поиск талантов среди юных калужан и, кто знает, возможно, сегодня среди них есть те, кто через несколько лет будет представлять Россию уже на международном уровне".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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