В Калуге наградили самую талантливую школу

16 мая глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов приветствовал участников гала-концерта конкурса-фестиваля детского художественного творчества "Лучики надежды - 2019".

Вот уже 22 года воспитанники образовательных учреждений демонстрируют свои таланты и достижения, в этом году более 2500 детей и подростков соревновались в десяти номинациях, из них награды получили 1230. По условиям конкурса, образовательное учреждение, в котором самое большое количество учеников заняли призовые места, становится обладателем главного приза.

В этом году высшую награду из рук Главы города Александра Иванова получила средняя общеобразовательная школа №46, ставшая победителем конкурса в четвертый раз.

"Всегда очень приятно наблюдать за тем, как этот конкурс открывает новые имена. Конечно, нельзя не отметить многолетний труд тех педагогов "Созвездия", которые были инициаторами данного конкурса-фестиваля: Елену Стеснягину, Елену Войтенко, Анну Афанасьевну Баскову и нынешнего директора Светлану Леонидовну Милютину. Сейчас масштаб "Лучиков надежды" расширился, уже свыше 80 образовательных учреждений принимают участие. Самая главная цель этого конкурса - поиск талантов среди юных калужан и, кто знает, возможно, сегодня среди них есть те, кто через несколько лет будет представлять Россию уже на международном уровне".