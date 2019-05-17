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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Московском регионе после ночных заморозков потеплеет до +20

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столичном регионе сегодня скандинавский антициклон удержит ясную, прохладную погоду. А среднесуточная температура воздуха составит около +8...+10 градусов, что вполне нормально для мая. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, минувшая ночь стала самой холодной на нынешней неделе. Так, в столице воздух остывал до +6, по области до +2 и местами, как на востоке и севере Подмосковья, были замечены слабые заморозки.

Днем воздух в городской черте прогреется до +19, а по области до +20 градусов, в результате среднесуточный температурный фон окажется обычным для мая.

Отметим, что к вечеру и в ночь на субботу температура воздуха уже не упадет ниже +8, по области около +6.

В пятницу атмосферное давление останется повышенными -760 мм рт ст. А вот дождей не ожидается, весь день будет светить солнце, немного снизит комфортность северный ветер в порывах до 10 м/с.

Кстати, наиболее холодные значения для этого дня составили -2,4 градуса в 1911 году, а в 1897 году воздух в эти сутки прогрелся до +31 градуса.

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