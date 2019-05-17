В России разрабатывают перспективную штурмовую винтовку

В Российской Федерации разрабатывают штурмовую винтовку. Этим занимаются специалисты Центрального научно-исследовательского интститута точного машиностроения.

Как заявил РИА Новости генеральный директор института Альберт Баков, разработчики не собираются создавать замену автомату Калашникову, но модделируют новую штурмовую винтовку. Они получили "заряд энтузиазма" после создания пистолета "Удав" для российской армии. И уже далеко продвинулись в своих перспективных разработках.

"РГ" писала о том, что пистолет "Удав" допустили к серийному производству. Он должен заменить в силовых структурах пистолет Макарова. Новое оружие будет оснащаться сменным стволом под патроны разного калибра и магазинами разной емкости. Это сделано для того, чтобы "Удав" в зависимости от боевой задачи мог стрелять патронами калибра 9х21 и 9х19 миллиметров.

Пока никаких подробностей о будущей штурмовой винтовке не раскрывают.