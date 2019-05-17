Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.05.2019,  
11:04
Текст:  Светлана Цыганкова

В России разрабатывают перспективную штурмовую винтовку

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Российской Федерации разрабатывают штурмовую винтовку. Этим занимаются специалисты Центрального научно-исследовательского интститута точного машиностроения.

Фото: РИА Новости
Новый пистолет запустят в серию

Как заявил РИА Новости генеральный директор института Альберт Баков, разработчики не собираются создавать замену автомату Калашникову, но модделируют новую штурмовую винтовку. Они получили "заряд энтузиазма" после создания пистолета "Удав" для российской армии. И уже далеко продвинулись в своих перспективных разработках.

"РГ" писала о том, что пистолет "Удав" допустили к серийному производству. Он должен заменить в силовых структурах пистолет Макарова. Новое оружие будет оснащаться сменным стволом под патроны разного калибра и магазинами разной емкости. Это сделано для того, чтобы "Удав" в зависимости от боевой задачи мог стрелять патронами калибра 9х21 и 9х19 миллиметров.

Пока никаких подробностей о будущей штурмовой винтовке не раскрывают.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Пресс-служба Западного военного округа
В Петербурге покажут первые русские пулеметы 10:40
Скоростная версия вертолета Apache завершила продувочные испытания 16.05.2019
Российский атомный авианосец станет прорывом в судостроении 14.05.2019
стрелковое оружие
Фото: Wikipedia
Истребитель F-16 врезался в здание в Калифорнии 06:45
Украинских полицейских вооружат пистолетами-пулеметами МР-5 15.05.2019
Что общего между пистолетом Макарова и машинкой для консервирования 15.05.2019
винтовки
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Рассекречен белорусский экспериментальный бронеавтомобиль "Защитник" 16.05.2019
СМИ: Минобороны отказалось от снайперской винтовки "Точность" 13.05.2019
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек" 17.04.2019