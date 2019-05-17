В Улан-Удэ возбудили уголовное дело в связи со смертью ребенка

Следственный отдел по Советскому району города Улан-Удэ возбудил уголовное дело по факту смерти в городской Детской клинической больнице полуторамесячной девочки, сообщили в СУ СКР по Республике Бурятия.

Речь идет о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

Предварительно известно, что после того, как у ребенка поднялась температура и появился кашель, мать обратилась к педиатру. Тот назначил лечение на дому. Но на следующий день малышке стало хуже, и ее отвезли в больницу. Так как маленькая пациентка страдала врожденным пороком сердца, ее поместили в реанимационное отделение. Через три дня ребенок умер.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи и эксперты выяснят точную причину смерти девочки, восстановят последовательность и детали действий врачей, сопоставят их с существующими стандартами оказания медицинской помощи.