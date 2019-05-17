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17.05.2019 09:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Во Владивостоке стартовал фестиваль "Литература Тихоокеанской России"

Текст: Ирина Дробышева
Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" отрылся во Владивостоке. ЛиТР-2019, как остроумно сократили длинное название организаторы, проходит в столице Приморья второй раз, но уже обрел международный статус. В нем принимают участие не только российские писатели и издатели, но и литераторы, переводчики и слависты из Вьетнама, Китая, Республики Корея, Японии и Франции.
Фото: Ирина Дробышева Фото: Ирина Дробышева
Фото: Ирина Дробышева

Темой фестиваля "Литература Тихоокеанской России" в этом году стал поиск образа героя новой России. Всего в программе более 60 всевозможных мероприятий: дискуссии и лекции, встречи с писателями и издателями, поэтические вечера и презентации книжных новинок. Завершают каждый фестивальный день гастрономические посиделки в ресторане, где можно попробовать блюда, приготовленные по рецептам из книг русских классиков.

- Фестиваль интересен тем, что он открывает новые горизонты для российских писателей. Для дальневосточных авторов - возможности всей России, а для писателей из центральной России - литературу тихоокеанской России, - заявил на церемонии открытия исполнительный директор ЛиТР-2019 Вячеслав Коновалов.
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Член комиссии по переводной литературе союза писателей Вьетнама Нгуен Туи Ань объяснила, что ей захотелось побывать на литературном фестивале во Владивостоке, потому что жители ее страны больше знакомы с русской классикой, переведенной 30-40 лет назад.

- Наши читатели не имеют широкого доступа к современной российской литературе. Я перевела недавно произведение Сергея Лукьяненко "Ночной дозор". Был очень хороший отклик от наших молодых читателей, и мне хочется познакомить их с другими вашими авторами. Думаю, и нашим писателям и переводчикам будет полезно участие в этом фестивале в будущем, - отметила вьетнамская гостья.

А проректор университета иностранных языков "Ханкук" Ким Хен Тхе из Республики Корея признался, что "стал другим человеком через великую русскую литературу".

- Прежде я не знал такую глубину и широту человеческой души. Я очень благодарен за это, да и не только я, но и все наши интеллигентные люди, - говорит он.

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На фестиваль приехали именитые писатели Андрей Рубанов, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Павел Басинский, Юрий Поляков, Сергей Лукьяненко, Василий Авченко и многие другие. В этом году организаторы решили уделить внимание и детской литературе: известные детские писатели Серафима Орлова, Анастасия Орлова и Нина Дашевская пообщаются со своими читателями в детских библиотеках. А начинающие писатели смогут побеседовать с редакторами издательства Елены Шубиной, "Альпина Паблишер", издательств "Молодая гвардия" и "Рубеж", а также с шеф-редактором портала ГодЛитературы.рф Михаилом Визелем.

Российские и зарубежные участники литературного фестиваля встретятся на панельной дискуссии "Литературные мосты: навстречу друг другу" и круглом столе "Соседство литератур Пасифики: быть ближе".

В субботу пройдет презентация общероссийской литературной премии "Дальний Восток" имени Арсеньева, а первые победители станут известны в декабре. Церемония награждения состоится во время проведения Дней Дальнего Востока.

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