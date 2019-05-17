Во Владивостоке стартовал фестиваль "Литература Тихоокеанской России"

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" отрылся во Владивостоке. ЛиТР-2019, как остроумно сократили длинное название организаторы, проходит в столице Приморья второй раз, но уже обрел международный статус. В нем принимают участие не только российские писатели и издатели, но и литераторы, переводчики и слависты из Вьетнама, Китая, Республики Корея, Японии и Франции.

Темой фестиваля "Литература Тихоокеанской России" в этом году стал поиск образа героя новой России. Всего в программе более 60 всевозможных мероприятий: дискуссии и лекции, встречи с писателями и издателями, поэтические вечера и презентации книжных новинок. Завершают каждый фестивальный день гастрономические посиделки в ресторане, где можно попробовать блюда, приготовленные по рецептам из книг русских классиков.

- Фестиваль интересен тем, что он открывает новые горизонты для российских писателей. Для дальневосточных авторов - возможности всей России, а для писателей из центральной России - литературу тихоокеанской России, - заявил на церемонии открытия исполнительный директор ЛиТР-2019 Вячеслав Коновалов.

Член комиссии по переводной литературе союза писателей Вьетнама Нгуен Туи Ань объяснила, что ей захотелось побывать на литературном фестивале во Владивостоке, потому что жители ее страны больше знакомы с русской классикой, переведенной 30-40 лет назад.

- Наши читатели не имеют широкого доступа к современной российской литературе. Я перевела недавно произведение Сергея Лукьяненко "Ночной дозор". Был очень хороший отклик от наших молодых читателей, и мне хочется познакомить их с другими вашими авторами. Думаю, и нашим писателям и переводчикам будет полезно участие в этом фестивале в будущем, - отметила вьетнамская гостья.

А проректор университета иностранных языков "Ханкук" Ким Хен Тхе из Республики Корея признался, что "стал другим человеком через великую русскую литературу".

- Прежде я не знал такую глубину и широту человеческой души. Я очень благодарен за это, да и не только я, но и все наши интеллигентные люди, - говорит он.

На фестиваль приехали именитые писатели Андрей Рубанов, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Павел Басинский, Юрий Поляков, Сергей Лукьяненко, Василий Авченко и многие другие. В этом году организаторы решили уделить внимание и детской литературе: известные детские писатели Серафима Орлова, Анастасия Орлова и Нина Дашевская пообщаются со своими читателями в детских библиотеках. А начинающие писатели смогут побеседовать с редакторами издательства Елены Шубиной, "Альпина Паблишер", издательств "Молодая гвардия" и "Рубеж", а также с шеф-редактором портала ГодЛитературы.рф Михаилом Визелем.

Российские и зарубежные участники литературного фестиваля встретятся на панельной дискуссии "Литературные мосты: навстречу друг другу" и круглом столе "Соседство литератур Пасифики: быть ближе".

В субботу пройдет презентация общероссийской литературной премии "Дальний Восток" имени Арсеньева, а первые победители станут известны в декабре. Церемония награждения состоится во время проведения Дней Дальнего Востока.