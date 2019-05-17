В Саратове преступная группа незаконно обналичила миллиард рублей

В Саратовской области полиция и Росгвардия пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Подозреваемые создавали фирмы-однодневки, на счета которых от клиентов поступали деньги. В дальнейшем их переводили на счета других организаций, а затем обналичивали и возвращали клиентам.

- Общая сумма, которую таким образом удалось обналичить подозреваемым - около миллиарда рублей. За свои услуги они брали комиссию, получив в общей сложности более девяти миллионов рублей дохода, - рассказали в полиции.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли печати фирм-однодневок, бухгалтерские документы и средства мобильной связи, используемые подозреваемыми.

По выявленным фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.