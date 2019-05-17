Названы победители сибирского этапа конкурса журналистов от "Ростелеком"

Экспертная комиссия подвела итоги регионального этапа VIII конкурса журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее", который компания "Ростелеком" в этом году проводит в партнерстве с ведущим поставщиком информационно-коммуникационных технологий - компанией Ericsson.

Журналисты могли заявить свои работы по четырем основным номинациям: "Печатная пресса", "Радио и телевидение", "Интернет-СМИ" и "Социальные медиа". Кроме того, для участников конкурса представили две специальные номинации: "5G - платформа новых возможностей" и "Биометрия - путь к цифровой идентичности".

В этом году сибирские журналисты подали на суд жюри 214 заявок - и это почти в два раза больше, чем в прошлом. Оценивали эти работы Яков Самохин, председатель правления Новосибирского союза журналистов; Любовь Шальнева, пресс-секретарь полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе; Валерий Беленький, ректор Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики; Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком"; Наталья Моисеева, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

В итоге победителем в номинации "Печатная пресса" стал Андрей Мужщинский (журнал "Эксперт-Сибирь", Красноярск) за материал "Обезопасить цифру", в котором он рассказал об опасности кибератак и способах защиты от хакеров. Победу по направлению "Радио и телевидение" жюри присудило Павлу Степанову (ГТРК "Иркутск") за интервью с президентом ПАО "Ростелеком" Михаилом Осеевским. Лучшим блогером стала Ольга Брайт из Иркутска, которая протестировала услугу по видеонаблюдению от системы "Умный дом" и нашла легкий способ искать потерянные ключи. Первое место в номинации "Интернет-СМИ" завоевала Ирина Овдина (журнал "Эксперт-Сибирь", Новосибирск) за текст "Недоступно доступная медицина" о проблемах внедрения телемедицины на территории Новосибирской области.

"Для меня важно было увидеть точки роста в рамках региона, важно было понять, как новые цифровые технологии в медицине у нас развиваются. Конечно, еще есть куда расти, но самое главное, что мы не стоим на месте, мы двигаемся, уже есть очевидные результаты, которые чувствуют пациенты", - сказала победитель регионального этапа конкурса Ирина Овдина.

Теперь призеров из Сибири ждет федеральный тур конкурса, который пройдет в июне в Москве. Там же назовут лауреатов двух спецноминаций. Одним из претендентов на победу в номинации "5G - платформа новых возможностей" жюри считает корреспондента ГТРК "Томск" Наталью Черткову. Журналист рассказала об экспериментах томских ученых, работающих над проектом связи нового поколения.

Сибирские журналисты не раз становились призерами федерального этапа конкурса "Ростелекома" для региональных журналистов и блогеров. В 2015 году Александр Месаркишвили, главный редактор газеты "Континент Сибирь" и портала ksonline.ru (Новосибирск) стал лауреатом спецноминации Huawei и посетил штаб-квартиру компании. В 2017 в номинации "Печатные СМИ" победила Наталья Решетникова, старший корреспондент "Российской газеты" (Новосибирск), ее наградили поездкой в штаб-квартиру компании NEC - партнера конкурса-2017.

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"