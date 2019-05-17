Под Новосибирском сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Сегодня днем на станции Болотная в Новосибирской области сошли с рельсов три порожних вагона грузового состава. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сообщение об инциденте в Болотнинском районе поступило на пульт спасателей в 14.09.

Инцидент произошел на подъездных путях при проведении маневровых работ. В результате происшествия никто не пострадал. Из-за аварии был нарушен габарит подъездного пути, но на график движения остальных поездов это не повлияло.

Движение на железной дороге в данный момент продолжается согласно расписанию. На место схода вагонов с рельсов направлен восстановительный поезд со станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Всего на месте ликвидации последствий задействовано 28 человек и три единицы техники.