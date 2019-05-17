В Иркутске водитель без прав сбил ребенка на тротуаре

22-летний мужчина на автомобиле "Toyota Vitz" сбил школьника, ехавшего по тротуару на велосипеде. Как сообщает Интерфакс, водитель не справился с управлением. Пострадавший госпитализирован.

В ходе расследования выяснилось, что у молодого человека, находившегося за рулем иномарки, нет водительских прав. Он направлен на медицинское освидетельствование.

Это уже второй за неделю случай, когда жертвами ДТП становятся школьники. 15 мая Mercedes-Benz сбил 11-классника на пешеходном переходе. От полученных травм подросток скончался на месте. Водителя, скрывшегося с места происшествия, задержали на следующий день.