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Проект: В регионах

В Ленинске-Кузнецком при участии СУЭК-Кузбасс открыли сквер патриотов

В дни празднования 74-й годовщины Великой Победы в Ленинске-Кузнецком рядом с площадью торжеств имени В. П. Мазикина открыт сквер патриотов "Боевая слава Сибири". Самое активное участие в создании этого памятного места приняла компания "СУЭК-Кузбасс".
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

В сотрудничестве с администрацией города угольщики выделили средства на проведении процедуры демилитаризации переданной военными боевой техники. Доставку техники с Алтайского края осуществило входящее в компанию Управление по профилактике и рекультивации (УПИР). На территории этого же предприятия было организовано ее временное хранение. Специалисты ООО "СИБ-ДАМЕЛЬ" - еще одного сервисного предприятия СУЭК - выполнили ремонт и реконструкцию будущих экспонатов.

Сегодня все восемь образцов советского и российского оружия - танк Т-64, боевая машина пехоты, бронетранспортер БТР-70, бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) и несколько видов артиллерийских орудий - заняли свое почетное место на заботливо благоустроенной площадке.

Выступая на церемонии открытия и. о. первого заместителя главы города Рашид Бадертдинов отметил, что новый сквер станет, прежде всего, местом патриотического воспитания подрастающего поколения ленинск-кузнечан. Было отмечено, что и уже отслужившие в армии горожане смогут глядя на технику вспомнить свой воинский опыт. Таким образом, построен еще один "центр притяжения" для всех возрастов.

От имени руководства города выражена благодарность присутствовавшим представителям компании "СУЭК-Кузбасс" за большую помощь в создании сквера.

После церемонии открытия в ряды юнармии вступили 20 активистов из школ города. А затем горожане смогли более внимательно рассмотреть представленные военные машины, ощутить их мощь и надежность, сделать памятные снимки.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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