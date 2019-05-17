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17.05.2019 13:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В районах Новосибирской области усилен противопожарный режим

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал главам отдельных районов продлить режим пожароопасного периода. Сейчас в некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации. В области пока еще сохраняется повышенная пожароопасная обстановка.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
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Глава региона отметил, что необходимо усилить работу по двум направлениям - совершенствовать противопожарную службу и повысить эффективность профилактических мер.

В регионе, подчеркнул губернатор, сосредоточены достаточно мощные ресурсы для защиты населения, объектов от любых чрезвычайных ситуаций, в том числе от пожаров. Здесь располагается группировка МЧС РФ, противопожарная служба Новосибирской области, которая насчитывает более тысячи бойцов, 114 пожарных постов во всех районах региона. "Мы ежегодно укрепляем материальную базу этой службы, развиваем сеть. Сейчас мы находимся на пожарном посту, который недавно получил новое здание и технику", - сказал Андрей Травников во время осмотра Станционно-Ояшинского отдельного поста ПЧ-107 по охране Мошковского района.

По данным пресс-службы областного правительства, в районном поселке Станционно-Ояшинский в 2018 году построено здание пожарного депо. На строительство и обеспечение оборудованием и техникой из областного бюджета выделено 14,5 миллиона рублей.

Андрей Травников сообщил, что в этом году будут открыты еще четыре новых поста, средства на это в бюджете предусмотрены. Самый крупный - в селе Криводановка Новосибирского района.

Глава региона поручил членам правительства проработать вопрос по применению мер ответственности к собственникам и арендаторам сельхозземель. Это должны быть меры административной ответственности или механизмы, ограничивающие предоставление господдержки в случае выявления пожаров на их участках.

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