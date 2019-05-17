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17.05.2019 19:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье СК проверит вину врачей в гибели ребенка

В Ставропольском крае следователи начали проверку информации об оказании некачественной медицинской помощи ребенку, который выпал из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК РФ.

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По данным ведомства, 15 мая в жилом доме в Ставрополе восьмилетний мальчик выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. В результате падения ребенок получил тяжелые травмы и скончался в больнице. В соцсетях от очевидцев трагедии начали появляться сообщения о том, врачи не оказали пострадавшему ребенку качественную экстренную помощь. Как сообщает ТАСС, пользователи Сети написали о долгом ожидании бригады "скорой", а также о некомпетентности врачей, явившихся на вызов.

Сейчас доводы граждан проверяют следователи. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь
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