На Ставрополье СК проверит вину врачей в гибели ребенка

В Ставропольском крае следователи начали проверку информации об оказании некачественной медицинской помощи ребенку, который выпал из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК РФ.

По данным ведомства, 15 мая в жилом доме в Ставрополе восьмилетний мальчик выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. В результате падения ребенок получил тяжелые травмы и скончался в больнице. В соцсетях от очевидцев трагедии начали появляться сообщения о том, врачи не оказали пострадавшему ребенку качественную экстренную помощь. Как сообщает ТАСС, пользователи Сети написали о долгом ожидании бригады "скорой", а также о некомпетентности врачей, явившихся на вызов.

Сейчас доводы граждан проверяют следователи. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.