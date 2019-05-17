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17.05.2019 16:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Минюст обжаловал решение о взыскании $159 млн по иску украинских компаний

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции обжаловало решение Арбитражного суда в Гааге по иску двух украинских компаний о взыскании с России 159 миллионов долларов. Об этом сегодня сообщил на брифинге в Санкт-Петербурге министр юстиции России Александр Коновалов.
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

Как сообщил глава ведомства, отвечая на вопрос ТАСС, решения по двум компаниям уже обжаловано, еще по шести компаниям идет работа.

"Они на 100 процентов будут обжалованы", - сказал Александр Коновалов. Иски были поданы украинскими компаниями в связи с воссоединением Крыма с Россией. Министр юстиции заявил, что Россия будет принимать участие в процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали либо собираются инициировать в отношении нашей страны в международных арбитражных судах.

Фото: REUTERS
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"РФ по-прежнему считает их не компетентными в данной части, то есть не имеющими компетенции по рассмотрению данного спора, потому что раньше мы своих представителей туда не направляли", - сказал при этом Александр Коновалов.

Он подчеркнул, что в отношении нашего государства идет полномасштабная юридическая война, которая не всегда ведется добросовестными способами. "И это требует, на наш взгляд, более жесткого противостояния этим действиям, в том числе на более ранних этапах", - отметил Александр Коновалов. Поэтому Россия вступила в новые арбитражные процессы и планирует делать это в дальнейшем.

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