Минюст обжаловал решение о взыскании $159 млн по иску украинских компаний

Министерство юстиции обжаловало решение Арбитражного суда в Гааге по иску двух украинских компаний о взыскании с России 159 миллионов долларов. Об этом сегодня сообщил на брифинге в Санкт-Петербурге министр юстиции России Александр Коновалов.

Как сообщил глава ведомства, отвечая на вопрос ТАСС, решения по двум компаниям уже обжаловано, еще по шести компаниям идет работа.

"Они на 100 процентов будут обжалованы", - сказал Александр Коновалов. Иски были поданы украинскими компаниями в связи с воссоединением Крыма с Россией. Министр юстиции заявил, что Россия будет принимать участие в процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали либо собираются инициировать в отношении нашей страны в международных арбитражных судах.

"РФ по-прежнему считает их не компетентными в данной части, то есть не имеющими компетенции по рассмотрению данного спора, потому что раньше мы своих представителей туда не направляли", - сказал при этом Александр Коновалов.

Он подчеркнул, что в отношении нашего государства идет полномасштабная юридическая война, которая не всегда ведется добросовестными способами. "И это требует, на наш взгляд, более жесткого противостояния этим действиям, в том числе на более ранних этапах", - отметил Александр Коновалов. Поэтому Россия вступила в новые арбитражные процессы и планирует делать это в дальнейшем.