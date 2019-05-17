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17.05.2019,  
10:40
Текст:  Светлана Цыганкова

В Петербурге покажут первые русские пулеметы

Фото: Пресс-служба Западного военного округа Фото: Пресс-служба Западного военного округа
Фото: Пресс-служба Западного военного округа

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи министерства обороны России в Санкт-Петербурге в пятницу откроется выставка "Учитель и ученик". Она посвящена 145-летию со дня рождения Владимира Федорова и 140-летию - Василия Дегтярева, известных российских оружейников.

Фото: РИА Новости www.ria.ru / wikipedia.org
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Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в музее покажут опытные и серийные образцы различного автоматического оружия созданного Федоровым: автоматы и автоматические винтовки системы Федорова, ручной пулемет с водяным и воздушным охлаждением, авиационный и танковый спаренный пулеметы. Посетители смогут также почитать и телеграммы 1916 года об испытаниях автоматов.

Что касается ученика Владимира Федорова - Василия Дегтярева, то на выставке представлены ручные пулеметы, пистолеты-пулеметы разных образцов, самозарядная винтовка с оптическим прицелом и штыком и самозарядный карабин под пистолетный патрон системы Дегтярева образца 1942 года, а также станковый пулемет образца 1939 года - ДС-39 и другие образцы.

Будут представлены и документы, биографии оружейников, в том числе и подлинное свидетельство о рождении Владимира Федорова, его парадно-выходной мундир генерал-лейтенанта образца 1945 года, ордена и медали.

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