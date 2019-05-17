Новости

Московские суворовцы победили на фестивале "Старт в науку" 18:14
Протестную группу в Екатеринбурге дискредитировали нарушители порядка 18:13
Матвиенко: Санкции США не остановят "Северный поток-2" и "Турецкий поток" 18:08
Расширилось число участников Хартии по защите адвокатуры 18:03
Следствие попросило продлить арест Абызову до 25 июля 17:58
Пушков: Главное, чтобы места Климкина и Турчинова не заняли их клоны 17:57
В Архангельске волонтеры отремонтируют памятник архитектуры 17:57
Двое руководителей Росрезерва арестованы за мошенничество на 3 млрд 17:52
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери 17:45
Возбуждено дело об обнаружении в поликлинике "забытого" 2-летнего ребенка 17:42
В Севастополе проведут экспертизу по делу об отказе в лечении онкобольной 17:42
Как уберечься от укуса клеща: 6 главных правил 17:41
Турчинов подал в отставку 17:35
Суд арестовал подозреваемого в финансировании "ИГ" на два месяца 17:28
В Петербурге школьникам рассказали об Арктике 17:24
Минск: Андрейченко примет участие в заседании совета ПА ОДКБ 17:21
В Коми будут судить пациента, направившего пистолет на врача 17:17
Волгоградцы предпочли смотреть военное кино вместо "Игры престолов" 17:17
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма 17:06
Человек погиб при взрыве парового котла под Якутском 17:04
В Иванове в газопровод закачали воду место газа 16:57
МВД: Уфимский ХК "Салават Юлаев" обманули на два миллиона рублей 16:51
ВЦИОМ проверит данные о ложных опросах жителей Екатеринбурга по храму 16:40
ВЦИОМ готов провести опрос о строительстве храма в Екатеринбурге 16:40
Ночь музеев 2019:танцы среди экспонатов и инклюзивные программы 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
17.05.2019 17:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе проведут экспертизу по делу об отказе в лечении онкобольной

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В рамках расследования уголовного дела по факту отказа в лечении пациентки севастопольского онкодиспансера Елены Красулиной назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Фото: Россия-24
Врачи Севастополя отрицают отказ в лечении умершей онкобольной

- Продолжается расследование уголовного дела по факту неоказания медицинской помощи больной, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело по части 1 статьи 124 УК РФ (неоказание помощи больному) было возбуждено в августе 2018 года СУ СК РФ по Севастополю, а затем передано полиции.

Накануне на медиафоруме ОНФ президенту России Владимиру Путину рассказали историю Красулиной, которой после операции была показана химиотерапия, но в севастопольском онкодиспансере в лечении отказали. В результате 54-летняя женщина умерла дома, так и не получив помощь. Президент пообещал разобраться в ситуации и дать оценку действиям всех должностных лиц.

В департаменте здравоохранения Севастополя "РГ" ответили, что женщине не было отказано в лечении, она получала медпомощь в соответствии с порядками и стандартам. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, сотрудники надзорного ведомства сейчас проводят проверку в городском департаменте здравоохранения, по итогам которой действиям всех причастных должностных лиц будет дана правовая оценка.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Климкин подаст в отставку
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Оператор "Северного потока-2" допустил перенос срока сдачи проекта
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные