В Севастополе проведут экспертизу по делу об отказе в лечении онкобольной

В рамках расследования уголовного дела по факту отказа в лечении пациентки севастопольского онкодиспансера Елены Красулиной назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

- Продолжается расследование уголовного дела по факту неоказания медицинской помощи больной, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело по части 1 статьи 124 УК РФ (неоказание помощи больному) было возбуждено в августе 2018 года СУ СК РФ по Севастополю, а затем передано полиции.

Накануне на медиафоруме ОНФ президенту России Владимиру Путину рассказали историю Красулиной, которой после операции была показана химиотерапия, но в севастопольском онкодиспансере в лечении отказали. В результате 54-летняя женщина умерла дома, так и не получив помощь. Президент пообещал разобраться в ситуации и дать оценку действиям всех должностных лиц.

В департаменте здравоохранения Севастополя "РГ" ответили, что женщине не было отказано в лечении, она получала медпомощь в соответствии с порядками и стандартам. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, сотрудники надзорного ведомства сейчас проводят проверку в городском департаменте здравоохранения, по итогам которой действиям всех причастных должностных лиц будет дана правовая оценка.