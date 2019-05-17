Великолепная шестерка: появилось эффектное видео "президентских" Су-57

Уникальные кадры с воздушным президентским эскортом из шести истребителей Су-57 выложили в интернете

Небольшой сюжет, посвященный эффектному сопровождению президентского самолета, шестью Су-57, опубликовал телеканал "Звезда".

Разглядеть крылатых красавцев в ролике можно максимально близко.

Истребители, плавно покачиваясь, словно хищные птицы, парят в небе. Под ними живописно разливается река.

Напомним, 14 мая президент РФ Владимир Путин прибыл в Ахтубинск, чтобы провести военное совещание. В небе борт № 1 встретили истребители пятого поколения Су-57.

В Ахтубинске глава страны посетил Государственный летно-испытательный центр минобороны РФ имени Валерия Чкалова. Здесь ему показали новейшие образцы военной техники. В том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", ЗРК С-350 "Витязь" и "Панцирь".