В Югре на территорию ледового дворца забрел медвежонок

В Ханты-Мансийске местные жители заметили медвежонка в районе ледового дворца.

Сообщение о животном поступило накануне в диспетчерскую службу города. Об этом сообщает официальный портал города. В лесу, рядом с которым находится ледовый дворец и биатлонный центр, работают спецслужбы.

- Мы повесили объявления, о том, что на территории был замечен медведь, биатлонный центр не закрывали. На месте работает две бригады из егерей и полицейских с собаками, но пока не могут найти животное, - рассказал "РГ" заместитель директора по обслуживанию и эксплуатации АУ "Юграмегаспорт", к которому относятся ледовый дворец и биатлонный центр, Владимир Романов.

Местных жителей просят отказаться от посещений леса.