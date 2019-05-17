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17.05.2019 15:35
Рубрика: В мире

Садовники Польши просят отменить беспошлинный ввоз фруктов из Украины

Текст: Денис Кабанов

Союз польских садовников выступает за отмену беспошлинного ввоза сельскохозяйственных товаров из Украины, сообщает РИА Новости.

В министерстве сельского хозяйства и развития села Польши состоялось очередное заседание группы по стабилизации ситуации на рынке фруктов. Участники мероприятия говорили о необходимости принять меры для отмены беспошлинного ввоза сельскохозяйственных товаров из Украины.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Божена Носечка из Института экономики сельского хозяйства и продовольствия сообщила о специализированной конференции по выращиванию ягод, которая должна состояться на Украине. Похоже, что украинский рынок фруктов очень сильно развивается, в ближайшее время нам угрожает сценарий импорта", - говорится в сообщении союза по итогам заседания.

Также производители фруктов призывают власти способствовать отмене российского эмбарго. "Союз садовников Польши представлял Витольд Пекарняк, который обратился с просьбой провести мероприятия на европейской площадке и предпринять попытку переговоров с Российской Федерацией об отмене эмбарго. Трудно найти другие рынки для нашего огромного производства", - отмечается в сообщении.

Решение о введении Россией продовольственного эмбарго было принято в 2014 году в ответ на санкции Запада. Под ограничения попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В список вошли овощи, фрукты, мясо и молочная продукция, рыба и морепродукты.

В мире Европа Польша В мире экс-СССР Украина Санкции и антисанкции
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