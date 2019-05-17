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17.05.2019,  
13:30
Текст:  Алексей Моисеев

Сирийские "Альбатросы" подключились к уничтожению террористов в Хаме

В Сирии авиация продолжает оказывать поддержку наземным войскам, проводящим операцию по уничтожению террористов.

За последние дни удары по позициям бандформирований нанесли многоцелевые истребители Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34 российских Воздушно-космических сил.

Также в воздухе были замечены истребители-бомбардировщики Су-22, принадлежащие сирийским ВВС.

Свой вклад в разгром боевиков вносят и учебно-боевые L-39 "Альбатрос" чехословацкого производства. В Сети появилось небольшое видео, на котором запечатлена боевая работа этого сравнительно небольшого самолета, сбросившего несколько бомб на объекты противника.

Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org
Видео: Бомбардировщик B-2 сбросил две гигантские бомбы

Уже неоднократно отмечалось, что, в отличие от более современных и крупных крылатых машин, на "тридцать девятых" нет эффективных современных средств противодействия комплексам противоздушной обороны. Поэтому они более уязвимы и несут потери.

По разным оценкам, из более чем четырех десятков таких самолетов, находившихся в исправном состоянии к началу гражданской войны, сейчас сохранилось лишь около половины.

Тем не менее, L-39 регулярно задействуют для непосредственной поддержки сухопутных подразделений. Кроме неуправляемых авиационных ракет и 23-мм пушек они применяют авиационные бомбы, в том числе изготовленные в сирийских мастерских.

Также сообщалось, что часть машин оборудованы приборами ночного видения для возможности для выполнения боевых задач в темное время суток.

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