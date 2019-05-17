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Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat

Новости
    17.05.2019, 13:55
Текст:   Олег Усков

Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая. Печальную весть принес официальный Twitter всемирной звезды.

Уточнено, что причиной смерти Грампи стала инфекция мочевого пузыря с осложнениями и все усилия лучших ветеринаров успехом увенчаться не смогли.

В Сети - волны почтительной скорби.

Тардар, названная так в честь соуса тартар, начала обретать славу в 2012-м, после того, как хозяйка разместила ее фото на Reddit. Далее ловко монетизируя успех - книги, мерч, рекламные ролики и так далее.

Вплоть до полнометражного художественного фильма "Худшее Рождество Сердитой кишки", вышедшего в 2014 году и сериала N00bslayr. 

В 2013-м Грампи получила премию WebbyAward в номинации "Мем года".

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