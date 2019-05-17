Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.05.2019,  
12:10
Текст:  Светлана Цыганкова

"Деривация-ПВО" получила белорусский прицельный комплекс

Фото: Дмитрий Федюшко/ТАСС Фото: Дмитрий Федюшко/ТАСС
Фото: Дмитрий Федюшко/ТАСС

Новая российская зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО" получила оптоэлектронный прицельный комплекс белорусской разработки. Этот комплекс обеспечивает панорамный и секторный обзор, обнаруживает и распознает любые цели в любое время суток.

Фото: Уралвагонзавод
Перспективные российские боевые машины получат мощные 57-мм пушки

Систему обнаружения и прицеливания разработали на белорусском предприятии "Пеленг". Об этом ТАСС в Минске на девятой международной выставке вооружения MILEX 2019 рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе Республики Беларусь. С оптоэлектронным прицельным комплексом "Деривация-ПВО" сможет противостоять любым угрозам. В состав датчиков станции входят лазерный дальномер, телевизионная камера и тепловизор.

Новая станция также допускает применение управляемых боеприпасов калибра 57 миллиметров. Она способна контролировать наведение артиллерийского снаряда в лазерном лучевом канале управления.

Зенитную самоходную установку "Деривация-ПВО" впервые показали на форуме "Армия-2018" в августе прошлого года. Она создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащена модулем с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org
Видео: Бомбардировщик B-2 сбросил две гигантские бомбы 12:30
Российский атомный авианосец станет прорывом в судостроении 14.05.2019
Пять направлений: раскрыты стратегические приоритеты развития ВВС США 13.05.2019
бронетехника
Фото: Wikipedia
Истребитель F-16 врезался в здание в Калифорнии 06:45
В боевой готовности: появилось фото иракских БМП-3М в "полном обвесе" 16.05.2019
В Лиме открылась Международная выставка оборонных технологий SITDEF 2019 15.05.2019
ПВО
Дерзкий полет: зачем в мае 1941 года в Москве приземлился "Юнкерс" 15.05.2019
Беларусь получила новый вид оружия 13.05.2019