В греческом стиле: тенденция на открытое плечо

Платья и топы на одно плечо подбирались к летним коллекциям несколько сезонов, и вот в этом году тренд проявился в полную силу. Асимметричные модели уже не приберегают для особых случаев и исключительно для вечерних линий: они повсеместно встречаются и в повседневных, и в спортивных капсулах.

На самом деле, эта тенденция имеет такие глубокие корни, что говорить о ней, как о чем-то новом было бы странно еще лет восемьдесят назад, когда вечерние модели с "косым плечом" стали называть "платьями богинь". Почему "богинь" - понятно с первого взгляда: прародитель этой одежды - древнегреческий хитон. Впрочем, и предки современных греков не были первооткрывателями: драпированная одежда, так или иначе предполагавшая асимметрию, встречалась еще в Месопотамии и у древних египтян, однако довели ее до ума, сделав историческим достоянием, именно в Древней Греции.