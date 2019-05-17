В греческом стиле: тенденция на открытое плечо
Платья и топы на одно плечо подбирались к летним коллекциям несколько сезонов, и вот в этом году тренд проявился в полную силу. Асимметричные модели уже не приберегают для особых случаев и исключительно для вечерних линий: они повсеместно встречаются и в повседневных, и в спортивных капсулах.
На самом деле, эта тенденция имеет такие глубокие корни, что говорить о ней, как о чем-то новом было бы странно еще лет восемьдесят назад, когда вечерние модели с "косым плечом" стали называть "платьями богинь". Почему "богинь" - понятно с первого взгляда: прародитель этой одежды - древнегреческий хитон. Впрочем, и предки современных греков не были первооткрывателями: драпированная одежда, так или иначе предполагавшая асимметрию, встречалась еще в Месопотамии и у древних египтян, однако довели ее до ума, сделав историческим достоянием, именно в Древней Греции.
Ценившие в равной степени красоту и комфорт, греки отточили искусство драпировки до сантиметра, оставив после себя массу подробных образцов в виде статуй своих современников и обитателей Олимпа. Эти "инструкции" сначала взяли на вооружение древние римляне, главной униформой которых были тоги, а спустя много лет - дизайнеры. Одним из пионеров жанра стала родившаяся в 1876 году Мадленн Вионне, которую называли помимо прочего "королевой косого кроя". Ее становление пришлось как раз на годы освобождения женщин от жестких корсетных рамок, и первое, на что обратили внимание искавшие новые формы модельеры, стал древнегреческий хитон и его производные. Эта одежда прошла испытание длиной в несколько тысячелетий и сочетала естественную красоту и универсальность, подчеркивала каждый шаг и не сковывала движений, в конце концов, ее безупречность подкреплялась мощной исторической основой - одним словом, идеальная альтернатива корсетным платьям с турнюрами.
Другим известным дизайнером, подхватившим тему античной одежды, стала Мадам Гре, вошедшая в историю как "королева драпировок". Если не признававшая выкроек Вионне создавала свои платья прямо на деревянных манекенах, то Гре пошла еще дальше и собирала их "вживую" на клиентках, что обеспечивало идеальную посадку и безупречной красоты драпировку, которая и правда уподобляла женщин сошедшим с постамента богиням. В дальнейшем появились другие интерпретации античного стиля, например, гладко облегающие "голливудские" платья с одним открытым плечом. Однако все это - и платья актрис "Золотого Голливуда", и пасторальные хлопковые блузки с косыми воланами, и трикотажные спортивные топы с четкой диагональю на уровне плеч - так или иначе цитаты из древнегреческих гардеробов.
Остается открытым вопрос, как и с чем носить модели с открытым плечом. Несмотря на их универсальность и классическое происхождение, определенные ограничения все же есть. Например, они плохо переносят соседство с любой верхней одеждой: жакетами и накидками. Суть в том, что если вы уж решились открыть плечо, никакие компромиссы не допускаются.
Правило два: если не брать во внимание повседневные топы и платья из хлопка в легком пасторальном стиле, модели с "косым плечом" особенно убедительны в однотонных тканях: в данном случае внимание фокусируется именно на крое, а не рисунке.
И, наконец, о подходящих аксессуарах: все самое лучшее уже изобрели много тысячелетий назад: перехватывающие талии ремни, которые демонстрировали еще римляне, греческие или римские сандалии на низком ходу, браслеты на предплечьях. А в тандеме с гладкими облегающими платьями лучше всего будут смотреться остроносые шпильки - классика уже ХХ века.