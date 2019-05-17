В Кремле рассказали об ответе на новые санкции США

Санкции США против чеченского спецподразделения Росгвардии "Терек" в Кремле назвали деструктивными. Ответ будет основан на принципе взаимности и защите национальных интересов.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Так или иначе, безусловно, соблюдается принцип взаимности, который, конечно же, требует определенных контрмер на подобные деструктивные меры".

"В первую очередь будет соблюдаться принцип взаимности, - подчеркнул Песков. - И главным образом будут преследоваться собственные национальные интересы". "Все будет делаться только в собственных национальных интересах", - заключил он.