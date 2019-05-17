В Пекине открылась выставка нематериального культурного наследия Азии

В пекинском Музее истории древних фолиантов открылась выставка "Непревзойденное мастерство - нематериальное культурное наследие Азии". На ней представлено 310 работ от 30 мастеров из 14 азиатских стран. В частности, 80 работ представлено Китаем, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" .

Среди экспонатов есть японская керамика, корейские головные уборы из бамбука, непальская бронза, тайские куклы, казахские ковры и домры, настенные ковры, изделия в технологии батика и утварь из ротанга из Малайзии. Кроме того, в выставке участвуют 20 мастеров, которые демонстрируют посетителям свое ремесло и рассказывают о своем искусстве.

Выставка продлится до 28 мая.