В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Специальный снайперский патрон в калибре .338 Lapua Magnum создается в России. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

По его словам, специальный патрон предназначен для стрельбы на большие дистанции, он используется также охотниками и стрелками-спортсменами. Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".

Для реализации этой идеи нужно создать производственное оборудование, пороха, капсюли и прочее. Также, пояснил Альберт Баков, стоит задача "поработать с патроном 7,62х39 мм" - разработчики намерены посмотреть, как его можно улучшить.

Ранее стало известно, что в России появился новый тип зажигательных 12,7-миллиметровых патронов. Их особенность в том, что они способны воспламенять тяжелые виды топлива, например, дизельное.