Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.05.2019,  
09:56
Текст:  Майя Бирюкова

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Специальный снайперский патрон в калибре .338 Lapua Magnum создается в России. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

По его словам, специальный патрон предназначен для стрельбы на большие дистанции, он используется также охотниками и стрелками-спортсменами. Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".

Фото: Vitaly V. Kuzmin / http://www.vitalykuzmin.net
СМИ: Минобороны отказалось от снайперской винтовки "Точность"

Для реализации этой идеи нужно создать производственное оборудование, пороха, капсюли и прочее. Также, пояснил Альберт Баков, стоит задача "поработать с патроном 7,62х39 мм" - разработчики намерены посмотреть, как его можно улучшить.

Ранее стало известно, что в России появился новый тип зажигательных 12,7-миллиметровых патронов. Их особенность в том, что они способны воспламенять тяжелые виды топлива, например, дизельное.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Пресс-служба Западного военного округа
В Петербурге покажут первые русские пулеметы 10:40
Скоростная версия вертолета Apache завершила продувочные испытания 16.05.2019
Российский атомный авианосец станет прорывом в судостроении 14.05.2019
стрелковое оружие
Украинских полицейских вооружат пистолетами-пулеметами МР-5 15.05.2019
Что общего между пистолетом Макарова и машинкой для консервирования 15.05.2019
боеприпасы
Для Су-57 создали умную бомбу 13.05.2019
Для ВКС России создана умная бомба весом в полторы тонны 13.05.2019