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17.05.2019,  
12:30
Текст:  Антон Валагин

Видео: B-2 сбросил две гигантские бомбы

ВВС США опубликовали видео применения стратегическим бомбардировщиком B-2 Spirit двух 13-тонных авиабомб GBU-57. Тренировка прошла в начале мае.

Фото: DF16/ Wikimedia.org
Появилось видео катастрофы истребителя F-16

GBU-57 имеет и другое имя Massive Ordinance Pemetrator (MOP) - тяжелый проникающий боеприпас. Самая мощная в мире противобункерная бомба разработана в 2007 году для уничтожения подземных заводов по обогащению урана в Иране и скрытых в толще скал военных объектов КНДР. В 2011 году ВВС США заказали первую партию MOP из 20 авиабомб.

Наводящаяся по GPS бомба способна проникать в грунт на 61 метр и пробивать до 19 метров армированного железобетона, а лишь затем взрываться. Масса боевой части GBU-57 2700 килограммов.

Это оружие в сочетании с возможностью B-2 забираться незамеченным далеко на вражескую территорию посылает четкий сигнал потенциальным врагам Америки: у США есть возможность дотянуться даже до самых отдаленных и хорошо защищенных объектов, не прибегая к ядерному удару, пишет The Drive. Помимо Ирана и КНДР, в качестве потенциального объекта для применения MOP издание называет и Китай, построивший базу подводных лодок в толще горы.

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