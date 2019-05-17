ВВС США опубликовали видео применения стратегическим бомбардировщиком B-2 Spirit двух 13-тонных авиабомб GBU-57. Тренировка прошла в начале мае.

GBU-57 имеет и другое имя Massive Ordinance Pemetrator (MOP) - тяжелый проникающий боеприпас. Самая мощная в мире противобункерная бомба разработана в 2007 году для уничтожения подземных заводов по обогащению урана в Иране и скрытых в толще скал военных объектов КНДР. В 2011 году ВВС США заказали первую партию MOP из 20 авиабомб.

Наводящаяся по GPS бомба способна проникать в грунт на 61 метр и пробивать до 19 метров армированного железобетона, а лишь затем взрываться. Масса боевой части GBU-57 2700 килограммов.

Это оружие в сочетании с возможностью B-2 забираться незамеченным далеко на вражескую территорию посылает четкий сигнал потенциальным врагам Америки: у США есть возможность дотянуться даже до самых отдаленных и хорошо защищенных объектов, не прибегая к ядерному удару, пишет The Drive. Помимо Ирана и КНДР, в качестве потенциального объекта для применения MOP издание называет и Китай, построивший базу подводных лодок в толще горы.