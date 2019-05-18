Дарья Екамасова сыграла дочь российской эмигрантки

Конкурс 72-го Каннского фестиваля уже упрекают в олдскульности. Судите сами: значительная часть конкурсантов - режиссеры, которым за 60. Самому старшему, Кену Лоучу - за 80 (точнее - через месяц исполнится 83). При этом вторая по значимости программа "Особый взгляд" в этом году радует более нетрадиционным подходом к отбору - имеется в виду приток свежей крови. А внеконкурсная программа "Двухнедельник режиссеров" заставляет порой говорить о себе больше, чем оба конкурса.

В этом году у "Двухнедельника" сменился куратор. Теперь это молодой итальянец Паоло Моретти. Гости фестиваля внесли в свой список просмотров (если уже не посмотрели) такие фильмы программы, как "Маяк" Роберта Эггерса, "Зомби-ребёнок" Бертрана Бонелло, "Оленья шкура" Квентена Дюпье, "Призрачные тропики" Баса Девоса. Самые стойкие пойдут на новый фильма Лава Диаса, который, как и другие его работы, поражает хронометражом - пять часов, и для филиппинского режиссера это еще не предел.

В этой компании оказался и фильм "Дай мне свободу!" (Give me liberty!) Кирилла Михановского, который можно рекомендовать смотреть в первую очередь каждому, кто имеет хоть какое-то отношение к России. Премьера картины назначена на субботний вечер, но уже с раннего утра после пресс-показов просочились первые мнения - такое нельзя пропустить! Этим летом картина выйдет в прокат в России, но пока в Каннах многие в нетерпении и торопятся посмотреть поскорее.

Режиссер фильма - Кирилл Михановский, тот самый, что снял фильм "Дубровский" с Данилом Козловским в главной роли. Зрители помнят и его работу "Сны о рыбе" 2006 года. Россиянин по происхождению, Михайловский переехал в Америку, где живет и работает сейчас. Все неслучайно - без этого переезда фильм "Дай мне свободу!" не состоялся бы, а он весьма важен для нашей страны, и именно в те времена, когда обсуждается вопрос о том, нужно или не нужно из нее уезжать.

Главный герой картины - молодой человек, сын и внук российских эмигрантов (актер Крис Галуст) живет со своим дедом. Старичок еще ого-го какой. По утрам делает зарядку, гирей отбивает цыпленка-табака перед тем, как прожарить - это его фирменное блюдо, пишет "датские стихи", то есть к дням рождения, юбилеям и по разным другим поводам. Но память уже не та: все забывает. Например, чуть не сжег дом во время приготовления очередного цыпленка.

Работа его внука - развозить на "Амбулете", специально оборудованном "минивэне", людей с особенностями развития. Утром - по их учреждениям на встречи -"апойнтменты" по страховке, а вечером привозить домой. Один из его клиентов обладает чудовищным весом - даже непонятно, как парень в одиночку передвигает его коляску. Другая, тоже не худышка, поет, любит Элвиса Пресли и участвует в шоу талантов, где с ней соревнуются люди с синдромом Дауна, аутизмом, и другие. Еще одна - невероятно красивая молодая девушка с характером "бойцовской рыбки" - не может ходить.

Актриса Лоран Спенсер и в жизни передвигается на коляске, но приехала специально в Канны поддержать картину, как и мама режиссера.

В фильме показан необычный день молодого социального работника - водителя "Амбулета", переходящий в такую же непредсказуемую ночь. У дедушки умирает подруга - Лиля, и он с горсткой старичков собирается на похороны (как не вспомнить фильм "Веселые похороны" - последнюю работу Александра Абдулова, где действие происходит тоже в среде российских эмигрантов). Однако, транспорт за пожилыми людьми не приходит. И друзья деда взывают к совести его внука, который сажает их в "минивэн", чтобы подвезти на кладбище, по дороге не забывая развезти своих клиентов. Ко всей этой компании присоединяется еще и друг внука Дима. Он - Остап Бендер наших дней - аферист, который тут же представляется племянником усопшей Лили и никому его не удается вывести на чистую воду (в этой роли изумительный Максим Стоянов).

Кроме того, что такого роад-муви в кино никогда еще не было, так еще все происходящее вызывает живейшую эмоциональную реакцию зрителя, который не знает, что делать - плакать или смеяться. И такие чувства испытывает буквально после каждой сцены. Например, мать - явно именно она была инициатором эмиграции - читает трагический монолог, обращенный к сыну, как она живет ради него, отказывает себе во всем, копит деньги, чтобы он учился, переезжает из страны в страну, терпит лишения... При этом жалеет 20 или 50 долларов на грузчика, а сына вызвала с другого конца города посреди рабочего дня, чтобы он вытащил из ее квартиры тяжелый диван.

У нее есть еще и дочь - сестру водителя- "драйвера", на чью голову посыпались приключения, играет Дарья Екамасова. Роль у актрисы небольшая, но необычная - молодая женщина из семьи эмигрантов. Тот случай, когда роль второго плана выходит на первый. За несколько эпизодов актриса раскрывает судьбу той, что недавно стала вдовой, но позволяет себе влюбиться еще раз. В фильме "Дай мне свободу!" смешно и грустно одновременно показана взрывная смесь отношений между старыми и молодыми, больными и здоровыми, черными и белыми, родными и чужими, советскими и современными.

В силу ряда обстоятельств - поломки авария, забастовки, выяснение отношений между домашними - все намеченное у всех срывается и передвигается. Люди, которые никогда в жизни бы не встретились в другой ситуации, вынуждены взаимодействовать между собой, находить общий язык, ругаться, извиняться, мириться. В картине много судеб, сплетений, талантливых проявлений, и казалось бы - безвыходных ситуаций. Но значимость ее заключается в том, что, пожалуй, впервые в кино последних лет, раскрывается тема того, как живут за границей эмигранты из России.

Над фильмом работала большая и серьезная международная команда, которая "пробурила" довольно большой пласт - судьбы людей, которые уехали. Как они живут - мало кто знает, не все могут поехать в гости за океан, например. А там, между прочим, образовалась целая российская культура, которая отличается от нашей. Например, когда одно наше поколение тянулось к комиксам и знало западные, в частности, голливудские фильмы и сериалы лучше, чем свои, родные, другое изучало историю российской страны по рассказам бабушек и дедушек, уехавших из нее. В то время, как наши молодые разворачивались ко всему западному, их сверстники за границей - ко всему русскому. Мы сколько угодно можем говорить, что не смотрим телевизор, но их родители и старики, находясь за границей, не могут оторваться от российских каналов. Ругают, но смотрят. Скучают и убеждают себя и других, что правильно сделали, что уехали. Или неправильно? Та же мать в фильме в своем монологе произносит пронзительные слова: я все продала, оставила, переехала сюда ради детей, но зачем?

Кто и когда ранее показывал в кино наших стариков, которые в эмиграции поют советские песни под аккордеон? Рассказывал об их проблемах с общением, здоровьем - как бы ни хвалили зарубежную медицину и "детские садики" для пожилых - их тоже есть за что критиковать. Тема непопулярна у нас. Но если хоть раз оказаться в кругу наших эмигрантов, слушающих лекции о русской культуре, собирающихся на просмотр "гастролирующего" российского фильма или спектакля, или ночь напролет поющих песни советской поры - от Окуджавы и Визбора до хитов групп "Самоцветы" и "Песняры" - многое станет понятным. Практически никому до этого не удавалось снять качественное и хорошее кино на эту тему - средства на такое непросто найти, и это лишь первая проблема. И вот оно появилось.

Режиссер Кирилл Михановский не подтверждает, что фильм автобиографичен.

"Это не "Амаркорд", - сказал он на пресс-конференции.

Но признался, что работа "очень личная, потому что в ней - часть меня, есть моменты из моей жизни и жизни других людей". Режиссер добавил: "Фильм "Дай мне свободу!" - совсем не то кино, которое я делал до этого, но то, которое предложило свои законы, и я должен был им следовать так хорошо, как я могу".

Видимо, это получилось, потому что можно говорить о том, что Михановский снял свой лучший фильм, показав в нем жизнь сразу трех поколений одной эмигрантской семьи. И эту работу еще долгое время будут советовать посмотреть друг другу люди, которые собираются уехать в чужую страну в поисках лучшей жизни.