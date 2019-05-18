Канада и США пришли к соглашению об отмене пошлин на металлы

США приняли решение отменить пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и ответных канадских тарифов на некоторые американские товары. Стороны договорились прекратить все разбирательства во Всемирной торговой организации (ВТО) по данному вопросу.

Стороны в то же время договорились о том, что Мексика и Канада примут меры для препятствия поставок стали из Китая в Соединенные Штаты через свои территории, чтобы соблюсти равновесие на рынке, передает РИА Новости.

Отмена пошлин упростит заключение нового торгового соглашения, которое заменит Договор о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал достижение данных договоренностей потрясающей новостью.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25 процентов и на алюминий в 10 процентов. Соединенные Штаты являются крупнейшим импортером стали в мире. В 2017 году ее было ввезено 34,6 миллиона тонн на сумму 29 миллиардов долларов. По данным минторга страны, на Канаду приходится около девяти процентов импорта алюминия в страну, еще 12,5 процента - на Россию. В качестве ответной меры на действия Соединенных Штатов Канада подняла до 25 процентов пошлины на продукцию из металла и до десяти процентов на другие товары, а также подала жалобу в ВТО.