Кончите Вурст понравилась песня Сергея Лазарева

Тридцатилетний австрийский певец и актер Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, - победитель "Евровидения" 2014 года, проходившего в Копенгагене, с почтением отнесся к исполнению песни Scream ("Крик") Сергеем Лазаревым.

"Мне нравится эта песня. Очень драматичная, а я люблю драму! Посмотрим, Россия ведь одна из фаворитов, так?" - заметил/а Кончита, приехавшая в Тель-Авив в качестве приглашенной звезды, в беседе с Deutsche Welle.

Далее рассказав, что он/она, Кончита, как артист находится в постоянном поиске, который "не прекратится". Сейчас у Кончиты выходит третий альбом, и это знаменуется разительной сменой имиджа.

Причем певец считает, что еще через пять лет будет выглядеть абсолютно по-другому.

Ведь "новый звук и новая музыка находят свое воплощение в том, как я выгляжу", пояснила Вурст.