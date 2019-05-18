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Кончите Вурст понравилась песня Сергея Лазарева

Поп-музыка
    18.05.2019, 21:31
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Тридцатилетний австрийский певец и актер Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, - победитель "Евровидения" 2014 года, проходившего в Копенгагене, с почтением отнесся к исполнению песни Scream ("Крик") Сергеем Лазаревым.

Фото: Иван Руднев/ РИА Новости
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"Мне нравится эта песня. Очень драматичная, а я люблю драму! Посмотрим, Россия ведь одна из фаворитов, так?" - заметил/а Кончита, приехавшая в Тель-Авив в качестве приглашенной звезды, в беседе с Deutsche Welle.

Далее рассказав, что он/она, Кончита, как артист находится в постоянном поиске, который "не прекратится". Сейчас у Кончиты выходит третий альбом, и это знаменуется разительной сменой имиджа.

Причем певец считает, что еще через пять лет будет выглядеть абсолютно по-другому.

Ведь "новый звук и новая музыка находят свое воплощение в том, как я выгляжу", пояснила Вурст.

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