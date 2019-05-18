Почему провалились испытания первого русского танка "Вездеход"

Испытания одного из первых в мире прототипов танка начались 18 мая 1915 года в окрестностях Риги. Экземпляр усовершенствованного автомобиля "Вездеход", термин "танк" появится лишь в 1916 году, сконструировал и построил русский дворянин и изобретатель Александр Пороховщиков.

Модель была изготовлена в основном из дерева и имела довольно оригинальную конструкцию. Сварной каркас вездехода опирался на одну широкую гусеницу из прорезиненной ткани, натянутую на четыре пустотелых катка-барабана, причем передний каток был заметно приподнят над опорной поверхностью. Пятый каток прижимал гусеницу сверху. Задний каток был ведущим, вращение на него передавалось через коробку передач и карданный вал от карбюраторного двигателя мощностью 10 лошадиных сил.

По бокам от гусеницы "Вездехода" помещались две поворотные колонки с небольшими колесами, которыми единственный член экипажа управлял с помощью штурвала. Длина машины составляла 3,6 метра, ширина - два метра, высота без башни - 1,5 метра, вес - около четырех тонн. Стоимость изготовления машины была относительно небольшой и составила 9660 рублей 72 копейки. Для сравнения - на изготовление в металле "Царь-танка" изобретателя Николая Лебеденко российский император Николай II из личных сбережений выделил 210 тысяч рублей.

По воспоминаниям изобретателя, первая выкатка, как сказали бы современные испытатели, прошла успешно. На ровной и прямой дороге "Вездеход" удалось разогнать до скорости, эквивалентной 25 километрам в час. Отметим - первые бронированные танки Mark I передвигались со скоростью около семи километров в час, при этом вес боевой машины составлял около 29 тонн.

20 июля состоялась официальная демонстрация "Вездехода" на полковом дворе. В августе работы были перенесены в Санкт-Петербург. Акт последнего испытания датирован 29 декабря 1915 года. О результатах мы можем узнать из рапорта начальнику инженерных снабжений армий фронта: "Построенный экземпляр "вездехода" не выказал всех тех качеств, которые обусловлены докладом №8101, например, не мог ходить по рыхлому снегу глубиной около одного фута, а испытания хода по воде сделано не было". Кроме того, механизм поворота был ненадежным, в результате чего "Вездеход" застревал. Конструкция ходовой части также была признана несовершенной, поскольку гусеница нередко соскакивала с барабанов. Мощности двигателя было недостаточно.

Поэтому дальнейшие работы над проектом "Вездехода", который предполагалось защитить металлической броней и вооружить тремя пулеметами Максим, были прекращены зимой 1916 года. Несмотря на усилия изобретателя и поддержку прессы, в газетах "Русский инвалид" и "Новое время" был опубликован ряд публикаций, идеи по созданию "сухопутного крейсера" остались нереализованными.

Как пишет доктор исторических наук Андрей Иванов, идеи Пороховщикова опережали свое время: в машине для поворота впервые были применены бортовые фрикционы - механизмы, которые в дальнейшем стали устанавливать на большинстве танков. Идею высоко поднятого обвода гусеницы для преодоления препятствий британцы успешно позаимствовали и применили на танках Mark I.