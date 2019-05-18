Хуснуллин: МЦД-1 и МЦД-2 запустят для пассажиров до конца 2019 года

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в ответ на вопрос корреспондента "РГ" сообщил сегодня журналистам, что до конца этого года планируется запустить движение поездов в ускоренном режиме по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД).

"По МЦД-1 и МЦД-2 уже до конца года по имеющимся путям мы запустим поезда в ускоренном режиме, при этом работы по строительству работы новых путей и станций продолжатся". А дополнительные пути, станции и платформы, по его словам, будут достроены к 2022 году.

Напомню, прежде город планировал запуск первых центральных диаметров на конец этого - начало следующего года. Проект Московских центральных диаметров предусматривает движение пассажирских поездов по радиальным железнодорожным направлениям через центр столицы. МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск в режиме метро - каждые пять минут.