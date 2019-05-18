Решением правительства МГТУ имени Баумана выделено свыше 5,5 миллиарда рублей на строительство кампуса филиала в Калуге в 2019-2020 годах.

На его территории планируется разместить учебные и лабораторные корпуса, общежития, объекты социальной, спортивной и культурной инфраструктуры, это позволит улучшить условия для обучения и проживания около трех тысяч студентов Калужского филиала МГТУ, отмечается в справке к постановлению правительства.

Кроме субсидии из бюджета, планируется профинансировать строительство за счет внебюджетных и привлеченных средств в объеме 2,2 миллиарда рублей.

Кампус должен быть сдан в эксплуатацию в 2021 году.