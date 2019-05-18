При пожаре под Ярославлем погибли четыре человека

Женщина и трое ее взрослых сыновей погибли во время пожара в селе Покров Ярославской области.

ЧП в селе Покров Даниловского района Ярославской области произошло ночью 18 мая. По данным следствия, в частном доме, где жила семья из семи человек, начался пожар.

В огне погибла хозяйка жилища и ее трое сыновей в возрасте от 35 до 45 лет.

- Еще три человека, которые находились в доме во время пожара, успели спастись, это женщина 1996 года рождения и двое детей, - сообщили в СК.

По факту трагедии следователи СК возбудили уголовное дело по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На месте пожара работают криминалисты, которые устанавливают причины возгорания. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.