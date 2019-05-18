Новости

В Волгограде сгорел ангар площадью квадратный километр 10:30
Замдиректора районного управления ЖКХ Ростова обвинили в мошенничестве 10:27
Барбашев помог "Сент-Луису" догнать "Сан-Хосе" в серии плей-офф НХЛ 10:21
Правительство выделило 5,5 миллиарда рублей на кампус МГТУ в Калуге 10:20
В Таганроге потушен пожар на складе площадью в квадратный километр 10:17
В США могут изменить инструкции спецслужб после расследования Мюллера 10:04
Москвичей в субботу ожидает июньская погода 09:59
Продажи автомобилей Lada в Европе растут 09:44
В команде Зеленского назвали условие роспуска Верховной Рады 09:36
В США подросток нашел гигантскую челюсть вымершего животного 08:58
Убийца суперкаров: представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем 08:40
За отказ от участия в выборах в Австралии лишат водительских прав 08:29
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист 06:53
Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США 06:44
США добавили граждан Мексики в санкционный "список Магнитского" 05:54
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей 05:32
Власти Сирии обменяли девять боевиков на десять мирных граждан 05:18
Венесуэла получит тысячи сухпайков от армии России 04:41
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании 04:16
Экс-агент ЦРУ проведет 20 лет в тюрьме за шпионаж на Китай 02:08
Канада и США пришли к соглашению об отмене пошлин на металлы 01:36
Пять президентов подтвердили свой визит на инаугурацию Зеленского 17.05.2019
Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Расмуссена 17.05.2019
В Москве задержана мать, оставившая в поликлинике своего ребенка 17.05.2019
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску 17.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
18.05.2019 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Таганроге потушен пожар на складе площадью в квадратный километр

Текст: Александр Гавриленко

В Таганроге потушили крупный пожар на складе бывшего хлебозавода. Как сообщили спасатели, площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров,жертв и пострадавших нет, .

Фото: Ростов Главный Новости Ростова-на-Дону/ youtube.com
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме на Дону

Сообщение о сильном возгорании по улице Большая Бульварная, 12 поступило на пульт МЧС накануне ночью. К месту были направлены 45 спасателей и 14 единиц техники. В 00.32 был объявлен ранг пожара № 2.

Через час пожар локализован, а еще через 30 минут - полностью ликвидирован. Теперь специалистам предстоит определить причину происшествия. 

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия примет участие в июньском заседании ПАСЕ на равных правах
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании
Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Расмуссена
В Москве задержана мать, оставившая в поликлинике своего ребенка
Матвиенко: Турция не откажется от закупки С-400