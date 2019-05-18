В Таганроге потушен пожар на складе площадью в квадратный километр

В Таганроге потушили крупный пожар на складе бывшего хлебозавода. Как сообщили спасатели, площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров,жертв и пострадавших нет, .

Сообщение о сильном возгорании по улице Большая Бульварная, 12 поступило на пульт МЧС накануне ночью. К месту были направлены 45 спасателей и 14 единиц техники. В 00.32 был объявлен ранг пожара № 2.

Через час пожар локализован, а еще через 30 минут - полностью ликвидирован. Теперь специалистам предстоит определить причину происшествия.