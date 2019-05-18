Вышел снятый в Крыму клип Вадима Самойлова из "Агаты Кристи"

На официальном YouTube-канале одного из бывших лидеров культового проекта "Агата Кристи" Вадима Самойлова представлено визуально местами выгодное видео на трек "Вот она мечта".

Премьера клипа состоялась 16 мая и была встречена поклонниками в целом одобрительно. Что легко объяснимо - в песне тихо слышны отголоски "Агаты" (и было бы странно, наверное, случись оно иначе).

Хотя некоторые, напротив, полагают, что вот как раз "Агатиной искринки"-то здесь как раз и нет.

Вадим выступил автором слов и музыки, режиссер снятого в Крыму видео - Павел Глазков.

"Очень классная песня. Красота природы зашкаливает. Мне понравилось. Вадим Рудольфович спасибо вам и вашей команде. Мы с вами всегда"; "Это просто потрясающе!!! Я в восторге! Пейзажи невероятной красоты. Вадим, как всегда, прекрасен!", "Кинга "Темную башню" читали? Там цикличность - доходит до башни, выходит из башни, и все по новой. Так и тут - в самом начале он находит ту самую книгу, которую выбросил в конце", - восхищаются и трактуют юзеры.

Как рассказывал сам Самойлов, песня зарождалась очень давно, "и между моментом зарождения и первой версии до момента ее финала прошел огромный промежуток моей жизни".

"Период, когда она зарождалась - это был период окончания группы "Агаты Кристи". Поэтому грусть и печаль были эпицентром ее содержания", - передает "Наше радио" слова музыканта. Уточнившего, что "спустя много лет жизнь моя, взгляды трансформировались, и мне захотелось эту песню вывести в какой-то новый контекст" - "смазать ее уныние чем-то более жизнеутверждающим". А именно - конфликтом между мечтой и судьбой.