Считавшиеся полезными напитки связали с риском ранней смерти

Регулярное употребление сладкой газировки, энергетических напитков, подслащенных морсов, а также фруктовых соков может спровоцировать преждевременную смерть.

Как пояснил автор исследования Жан Уэлш из Университета Эмори в Атланте (США), собранные данные о 13440 мужчинах и женщинах подтвердили, что от соков лучше отказаться не только пожилым людям, но и детям, пишет Medicalxpress.

- Большинство людей знают, что газировка и другие подслащенные сахаром напитки связаны с увеличением веса и неблагоприятными последствиями для здоровья. Но фруктовые соки по-прежнему воспринимаются многими как полезный для здоровья продукт, - отметила исследователь Марта Гуаш-Ферре.

Она подтвердила, что в соках есть достаточно много витаминов, однако вместе с тем они содержат относительно высокое количество сахара. А потому вызывают при частом употреблении диабет, болезни сердца и ожирение.

В отличие, кстати, от цельных фруктов, сахар из которых усваивается по-другому. Специалисты дали рекомендацию по возможности заменять соки водой, несладким кофе без сливок и чаем.