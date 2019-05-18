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18.05.2019 14:09
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Считавшиеся полезными напитки связали с риском ранней смерти

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Регулярное употребление сладкой газировки, энергетических напитков, подслащенных морсов, а также фруктовых соков может спровоцировать преждевременную смерть.

Как пояснил автор исследования Жан Уэлш из Университета Эмори в Атланте (США), собранные данные о 13440 мужчинах и женщинах подтвердили, что от соков лучше отказаться не только пожилым людям, но и детям, пишет Medicalxpress.

Фото: depositphotos.com
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- Большинство людей знают, что газировка и другие подслащенные сахаром напитки связаны с увеличением веса и неблагоприятными последствиями для здоровья. Но фруктовые соки по-прежнему воспринимаются многими как полезный для здоровья продукт, - отметила исследователь Марта Гуаш-Ферре.

Она подтвердила, что в соках есть достаточно много витаминов, однако вместе с тем они содержат относительно высокое количество сахара. А потому вызывают при частом употреблении диабет, болезни сердца и ожирение.

В отличие, кстати, от цельных фруктов, сахар из которых усваивается по-другому. Специалисты дали рекомендацию по возможности заменять соки водой, несладким кофе без сливок и чаем.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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