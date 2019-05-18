США заплатят другим странам за отказ от российского оружия

США намерены распространить на весь мир негласную программу финансовой помощи странам, готовым отказаться от покупки российского оружия. Ранее подобная помощь предоставлялась государствам Восточной Европы, бывшим участникам Варшавского договора.

Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющехся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства. Словакия, к примеру, получила 50 миллионов долларов на вертолеты, Хорватия - $ 25 млн. на БМП. Теперь США намерены распространить действие программы на весь мир, пишет Defence One.

- Цель состоит в том, чтобы помочь нашим партнерам оторваться от цепи поставок, позволяющей российским пордрядчикам и обсуживающему персоналу, запасным частям производства РФ попадать на военные базы НАТО, - рассказал представитель Госдепартамента.

Работает ERIP так: государство участник подписывает обязательство избавиться от техники российского образца, не закупать ее впредь и выделить часть соственных средств на приобретение американского оружия. Речь идет о значительных суммах.

- Мы не собираемся покупать один вертолет или две БМП, - сказал чиновник. Глобализация программы предполагает выделение каждой стране от 50 до 100 миллионов долларов на обновление военной техники.

Страны, продолжающие закупать запчасти для боевой техники в России, могут столкнуться с санкциями США, отметили в Госдепартаменте.