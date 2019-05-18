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Рубрика: В мире

За отказ от участия в выборах в Австралии лишат водительских прав

Текст: Олег Кирьянов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проходящие сегодня в Австралии выборы в федеральный парламент в очередной раз заставили вспомнить одну особенность местных законов. За отказ от голосования на выборах придется заплатить штраф, а в некоторых штатах Зеленого континента вас могут лишить в итоге и водительских прав.

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Согласно закону Австралии, участие в федеральных выборах, по итогам которых определят состав парламента и нового премьер-министра, обязательно. Отказ от этой "почетной обязанности" выльется в штраф в 20 долларов (около 900 рублей). Если же вы продолжите упорствовать и откажетесь платить штраф, то его могут повысить в итоге до 180 долларов, (5400 рублей), а для его получения могут мобилизовать судебных приставов.

Как напоминают местные издания, именно так и произошло на предыдущих выборах в федеральный парламент в 2016 году. Проживающий в Дарвине пенсионер Фрэнк Бост "по принципиальным соображениям" отказался участвовать в выборах, не стал платить первоначальный "малый штраф", и все в итоге дошло до 308 долларов, куда вошел "увеличенный штраф" и возложенные на него судебные издержки.

Фото: iStock
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Впрочем, как выясняется, это еще не самый худший вариант. Отдельные штаты Австралии содержат более серьезные наказания за отказ участвовать и в местных выборах. Так, в штате Новый Южный Уэльс неявка на выборы обойдется вам в 55 австралийских долларов, но если они не будут заплачены, то нарушителя в итоге могут лишить водительских прав или аннулировать регистрацию личного автомобиля.

В штате Квинсленд штраф составляет 126,15 доллара и вплоть до лишения водительских прав, ареста автомобиля или вычитания денег из зарплаты. Законы штата Виктория предусматривают штраф в 81 доллар, который может возрасти до 106,1 доллара, а затем возможно аннулирование водительских прав и даже арест собственности.

В мире Океания Австралия
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