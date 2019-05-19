49-летний актер Мэттью Макконахи получил диплом об окончании школы

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Мэттью Макконахи, от сладенького ромком-мальчика на наших глазах мощно и убедительно выросший до Растина "Настоящего детектива" Коула, получил диплом о среднем образовании.

При этом, сообщает ABC News, в событии примечателен тот факт, что произошло это через более чем тридцать лет после того, как кинематографист закончил школу - в 1988-м.

Уточнено, что диплом Мэттью вручили, когда он был приглашен сказать напутственную речь перед выпускниками Longview High School в Лонгвью, штат Техас, школы, которую сам когда-то закончил. Но диплом, отметила в интервью каналу представитель учреждения, забрать тогда не удосужился.

Что касается актера, признанного, кстати, в прошлом году самым переоцененным и наименее "доходным" в Голливуде, то Мэттью заметил ученикам, что преуспел в жизни лишь благодаря тому, что всегда "следовал зову сердца". Чего и им желает.