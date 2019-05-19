Дина и Арина Аверины выиграли четыре "золота" на чемпионате Европы

Сборная России по художественной гимнастике выиграла командный зачет чемпионата Европы, завершившегося в Баку. Наши спортсменки завоевали все восемь золотых медалей, которые разыгрывались на турнире.

Четыре победы на счету лидеров команды сестер-близняшек Авериных, которым не было равных в отдельных видах многоборья. Дина победила в упражнениях с обручем и лентой. Арина стала чемпионкой в упражнениях с мячом и булавами.

Юниорская сборная (Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко, Анна Батасова) поучила самые высокие баллы в групповых упражнениях с пятью обручами и пятью лентами, а также в групповом многоборье.

Кроме того, россиянки завоевали золотые медали в командном турнире, итоги которого подводили по итогам квалификации.