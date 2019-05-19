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19.05.2019,  
12:48
Текст:  Антон Валагин

Истребитель Су-30СМ показали в очень красивом видео

В Сети появилось очень красивое видео, главный герой которого - российский многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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В четырехминутном ролике самолет показан во всех режимах работы, в небе и на земле, пускающим ракеты и совершающим головокружительные маневры, на которые способны лишь самолеты с управляемым вектором тяги.

Отдельно хотелось бы отметить саундтрек к клипу. Также интересно посмотреть другие видео автора, посвященные боевой авиации разных стран. Используя материалы из открытых источников, мастерский монтаж и хлесткую музыку, он создает динамичные и зрелищные фильмы.

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Фото: Пресс-служба Западного военного округа
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